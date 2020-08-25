МВД: участники АУЕ могут стать «боевой единицей» для массовых беспорядков

Участники экстремистских молодёжных группировок, таких как АУЕ (запрещена Верховным судом РФ), могут становиться «боевой единицей» для проведения митингов и последующих массовых беспорядков, заявил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Сергей Кравчук.
Соответствующая информация была озвучена 25 августа в ходе круглого стола в Общественной палате РФ,
По словам Кравчука, МВД борется с негативными проявлениями в молодёжной среде. Так, среди приоритетных задач было признание борьбы со взрослыми лидерами криминальных сообществ. Дополнительно министерство проводит ежегодное профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность. Также сотрудники полиции ведут широкий спектр пропагандистской работы в учебных заведениях.
Верховный суд России 17 августа 2020 года признал общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией.
Ранее NEWS.ru писал, что свыше 30 тысяч интернет-ресурсов с негативным содержанием для молодёжи подверглись блокировке с начала 2020 года в России согласно материалам МВД.
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