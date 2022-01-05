На Север и рудники: Володин рассказал о возможных наказаниях для педофилов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Tekegram-канале заявил, что нижняя палата парламента «сделает всё», чтобы закон о пожизненном заключении для педофилов был принят уже в январе 2022 года. Также он добавил, что совместно со ФСИН будет проработан механизм наказания для педофилов-рецедивистов.

Многие убеждены, что этого недостаточно. Преступники по подобным статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках, — написал политик.

Он добавил, что «выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом».

Механизм возможного наказания будет прорабатываться со ФСИН, уточнил он.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также обратил внимание на происшествие. Он дал указание доложить о ходе расследования убийства ребёнка.

Ранее сообщалось о задержании в Костроме двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки. Тело жертвы было обнаружено в комнате одного из общежитий города. Задержанные признались в убийстве. Местные жители, принимавшие участие в поисках ребёнка, собрались перед зданием общежития и требовали выдать им преступников.