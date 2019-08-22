https://static.news.ru/photo/96832ea4-c503-11e9-9fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Количество регистрируемых преступлений в России уменьшилось почти на 10% за период с 2014 по 2018 год.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на спикера МВД Ирину Волк, в 2018 году было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений. Показатель 2014 года составлял 2190,6 тысячи. Число погибших в результате преступных действий также снизилось — с 35,3 тысячи в 2014 году до 26 тысяч в 2018 году.

Волк также добавила, что в общем массиве противоправных деяний снизилась доля тяжких и особо тяжких составов. Сократилось количество убийств, покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований.

Почти вдвое уменьшилось число разбоев, на треть — грабежей. Кражи сократились на 17%, при этом квартирные — на 35%.

Волк объяснила снижение числа криминальных деяний комплексными мерами, принятыми МВД, по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений. Также свои плоды принесла профилактическая работа с несовершеннолетними и ранее судимыми гражданами.

В то же время Ирина Волк отметила рост числа зарегистрированных хищений в IT-сфере. МВД разрабатывает дополнительные меры по борьбе с такого рода проступками.

Как ранее сообщал News.ru, согласно статистике, представленной МВД, в 2019 году в России стало почти на 60% меньше экстремистских преступлений по сравнению с показателями 2018 года.