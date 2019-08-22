Количество регистрируемых преступлений в России уменьшилось почти на 10% за период с 2014 по 2018 год.
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Волк также добавила, что в общем массиве противоправных деяний снизилась доля тяжких и особо тяжких составов. Сократилось количество убийств, покушений на убийство, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований.
Почти вдвое уменьшилось число разбоев, на треть — грабежей. Кражи сократились на 17%, при этом квартирные — на 35%.
Волк объяснила снижение числа криминальных деяний комплексными мерами, принятыми МВД, по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений. Также свои плоды принесла профилактическая работа с несовершеннолетними и ранее судимыми гражданами.
В то же время Ирина Волк отметила рост числа зарегистрированных хищений в IT-сфере. МВД разрабатывает дополнительные меры по борьбе с такого рода проступками.
Как ранее сообщал News.ru, согласно статистике, представленной МВД, в 2019 году в России стало почти на 60% меньше экстремистских преступлений по сравнению с показателями 2018 года.