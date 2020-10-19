Мосгорсуд продлил арест ключевому свидетелю по делу экс-сенатора Арашукова

https://static.news.ru/photo/f8e7e8ac-120d-11eb-bcd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд продлил до 24 января срок содержания под стражей Гузеру Хашукаеву — человеку, считающемуся ключевым свидетелем в расследовании дела бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда. Защита Хашукаева подавала ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но в нём юристам было отказано. Ранее Хашукаев дал показания против экс-сенатора, после чего, по некоторым данным, свидетелю начали поступать угрозы.

Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Следствие считает его причастным к убийствам советника президента Карачево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, также ему вменяют участие в преступной группе. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества.

Как сообщал NEWS.ru, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество семьи Арашуковых.