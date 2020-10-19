Мосгорсуд продлил арест ключевому свидетелю по делу экс-сенатора Арашукова

Московский городской суд продлил до 24 января срок содержания под стражей Гузеру Хашукаеву — человеку, считающемуся ключевым свидетелем в расследовании дела бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова.
Об этом ТАСС
Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Следствие считает его причастным к убийствам советника президента Карачево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, также ему вменяют участие в преступной группе. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества.
Как сообщал NEWS.ru, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество семьи Арашуковых.