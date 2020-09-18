Маньяк из Рыбинска раскаялся в убийстве и изнасиловании детей

https://static.news.ru/photo/6ca6548c-f9b7-11ea-8142-fa163e074e61_660.jpg Фото: 76.ru

Виталий Молчанов, задержанный за изнасилование и убийство двух малолетних дочерей своей сожительницы в Рыбинске, раскаялся в содеянном. На допросе он заявил, что сам не понимает, почему совершил это чудовищное преступление.

В Сеть попала видеозапись, сделанная сотрудниками правоохранительных органов во время допроса. Силовики спрашивают Молчанова, за что он задержан и доставлен в отделении. Также полицейские уточняют у маньяка, признаёт ли он свою вину. На первый вопрос преступник отвечает, что доставлен за убийство.

Вину признаю. Раскаиваюсь, не понимаю, зачем я это сделал, — заявил маньяк. Видео обнародовано на странице в Twitter телеканала «360».

Молчанов проходит в качестве главного подозреваемого по делу о совершении преступлений в отношении двух малолетних дочерей своей сожительницы. Тела девочек обнаружила их мама, а Виталий сбежал. Когда женщина позвонила в полицию, выяснилось, что ранее Молчанов был судим по статьям: убийство малолетнего, незаконное лишение свободы, изнасилование, надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Ранее правоохранители обнародовали видео задержания маньяка. Молчанова поймали в том же районе Рыбинска, в котором он совершил преступление. Сразу после задержания он признал свою вину.

Как писал NEWS.ru, до того как Молчанов был задержан, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что тот, кто предоставит достоверную информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, получит награду в размере 500 тыс. рублей.