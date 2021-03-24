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Криминал

Иностранец пытался переправить наркотики в «Бутырку» на воздушных шарах

09:24, 25 марта 2021

Гражданин Таджикистана был задержан в Москве при попытке переправить наркотики в СИЗО «Бутырка» с помощью воздушных шаров. В настоящее время он находится под арестом.

По версии следствия, мужчина вместе со своим сообщником приобрели кокаин, марихуану и сильнодействующее вещество прегабалин. Прикрепив наркотики к шарикам, они намеревались доставить их на территорию изолятора, однако эту попытку пресекли сотрудники СИЗО. Гражданина Таджикистана задержали, а его подельнику удалось скрыться.

Мужчине предъявили обвинения по статьям о покушении на сбыт наркотических средств и сильнодействующих веществ.

Расследование уголовного дела уже завершено. Тверская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье задержаны участники наркогруппировки, которая организовала производство синтетических наркотиков и их продажу через Интернет. У них изъяли 40 кг синтетики.

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