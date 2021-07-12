Google Maps случайно нашли скрывающегося мафиози

В Италии полиции смогла поймать скрывавшегося 20 лет в Испании мафиози с помощью приложения для просмотра панорамных снимков улиц от Google. Как сообщили следователи, снимок одной из улиц города Галапагар подтвердил данные двухлетнего расследования. Об этом сообщает телеканал CNN.

Снимок помог нам подтвердить данные расследования, которое мы проводили более традиционными методами, — заявил заместитель директора подразделения полиции по борьбе с мафией Никола Альтьеро.

На уличной панораме изображён Джоаккино Гаммино, приговорённый к пожизненному заключению за убийство и внесённый в список самых разыскиваемых преступников Италии.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области был убит преступник Виктор Тимченко, на которого в нескольких обращениях к президенту России Владимиру Путину жаловались местные жители. Известно, что убийство произошло в новогоднюю ночь.

Жители посёлка обращались к Путину с просьбой о помощи летом 2020 года. Жалобы были направлены в адрес Тимченко и его брата — бывшего сотрудника полиции. Местные жители сообщали, что братья Тимченко избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством.