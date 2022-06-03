Девяностые в Хамовниках: за что могли застрелить бизнесмена в центре Москвы Совершённое в Москве убийство участника заговора против криминального авторитета квалифицировали как «бытовуху»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 2 июня на выходе из ресторана в центре Москвы киллер застрелил 62-летнего армянского предпринимателя с российским гражданством Оганеса Камаряна. По данным различных источников, погибший на родине находился в розыске по подозрению в организации заказного убийства криминального авторитета Рафика Мадояна, который считается близким к вору в законе Аслану Усояну по прозвищу Дед Хасан. В апреле Камаряна задерживали по запросу Интерпола, но в итоге он остался на свободе и, по версии СК, стал жертвой «бытовухи». Однако детали произошедшего наводят на то, что речь идёт о заказном преступлении. Подробности этой истории — в материале NEWS.ru.

Выстрелы у ресторана

По предварительным данным, Оганеса Камаряна 1960 года рождения застрелили вечером 2 июня, когда он в сопровождении 22-летней Екатерины Поповой выходил из восточного ресторана «Сейджи» недалеко от станции метро «Парк культуры» в столичном районе Хамовники. Поджидавший бизнесмена киллер выпустил три пули ему в спину из пистолета с глушителем, а когда тот упал, добил предпринимателя контрольными выстрелами в голову. При этом спутница погибшего смогла убежать, став одним из ключевых свидетелей преступления.

Как видно по обнародованным в соцсетях и Telegram-каналах записям с камер наблюдения, после убийства Камаряна киллер сфотографировал на мобильный телефон результаты своей работы (видимо, чтобы отправить снимки заказчикам) и скрылся, но через несколько часов его задержали. Издание Baza отмечает, что киллером оказался 24-летний Айрик Ервандян, которого поймали 3 июня около четырёх часов утра и доставили в ОВД «Хамовники».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном главке СК сообщили, что предполагаемого злоумышленника поймали на юго-востоке Москвы. На него завели уголовное дело по статьям УК «Убийство» (ч. 1 ст. 105) и «Незаконный оборот оружия» (ч. 1 ст. 222). В его жилище силовики провели обыск.

Следователями установлены и допрошены свидетели преступления, изучены камеры видеонаблюдения и назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливается полная картина произошедшего и мотив совершенного преступления, — проинформировали в СК.

Как удалось выяснить NEWS.ru из базы Единого государственного реестра юридических лиц, в России Оганес Камарян имел отношение к нескольким компаниям. В частности, он числился учредителем двух действующих предприятий, зарегистрированных в Москве. Одно из них занимается консалтинговыми услугами, другое — производством обуви. В прошлом Камарян имел доли в ныне закрытых столичных фирмах, занимающихся пошивом одежды и обуви, производством текстиля и оптовой торговлей. В российских фирмах он участвовал с 2002 года, а в 2010-м был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

В Армении, как пишут Baza и «112», Оганес Камарян находился в розыске за попытку организации в 2013 году заказного убийства Рафика Мадояна — криминального лидера и одного из членов «ближнего круга» вора в законе Аслана Усояна, известного также как Дед Хасан. Камарян якобы пообещал исполнителю $500 тысяч и дом в Испании, но армянские силовики пресекли преступление и схватили некоторых заговорщиков, а жертву вчерашнего убийства объявили в международный розыск (по одной из версий, Ереван подозревал беглеца и в мошенничестве). Однако, судя по тому, что он все эти годы открыто вёл бизнес в России и посещал рестораны, погибший не особенно скрывался от правосудия.

Правда, по неподтверждённой информации, 7 апреля 2022 года Камаряна сотрудники московского уголовного розыска совместно с Интерполом при поддержке отряда спецназа «Гром» задерживали на Фрунзенской набережной в тех же Хамовниках как обвиняемого в организации заказного убийства Мадояна. Впоследствии предпринимателя должны были экстрадировать в Армению, но в итоге отпустили.

Все документы на армянского бизнесмена тогда, после задержания, были направлены в прокуратуру, и он должен был быть арестован (именно прокуратура в таких случаях решает, стоит ли арестовывать, и потом должна направить дело в суд). Но <...>, вероятно, Камарян не был арестован, потому что в 1997 году он также получил гражданство РФ. А по закону Россия не обязана выдавать своего гражданина другому государству, — пишет Baza.

«Бытовуха» вместо «заказухи»

По данным издания «Прайм.Крайм», специализирующегося на теме организованной преступности и ворах в законе, Рафик Мадоян известен как учредитель фирм «Шашлык-Машлык» и «Нани Тун». Помимо Аслана Усояна он был тесно связан с криминальным деятелем Аликом Бандуляном, который весной 2011 года был «коронован» Дедом Хасаном в воры в законе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских СМИ имя Рафика Мадояна всплывало после того, как 17 декабря 2011 года на него было совершено покушение. В тот день криминальный авторитет из окружения Деда Хасана подъехал к своему дому по Саянской улице на востоке Москвы, по нему открыл огонь снайпер. Но Мадоян не пострадал, его заслонил телохранитель, который отделался касательным ранением в плечо. Впоследствии оперативники выяснили, что киллер стрелял из припаркованного рядом автомобиля Opel, в салоне которого был обнаружен автомат АКМ калибра 7,62 миллиметра с глушителем и оптическим прицелом.

Помимо попыток покушения в Москве в 2011-м и в Армении в 2013-м, Рафика Мадояна дважды пытались убить в 2018-м на территории США — в Лос-Анджелесе.

К эпизодам в Калифорнии были причастны находящийся в международном розыске за убийство поэта Виктора Гофмана в Москве Левон Саакян (он же Арсен Григорян) и некий Ваагн Мхитарян. Как минимум первый из них был задержан за это в начале 2019 года и в 2021-м дожидался суда. Первая попытка покушения на соратника Деда Хасана в США была совершена в лос-анджелесском ресторане «Маран Арарат», но киллеры перепутали жертву и случайно убили другого человека, а через три дня выследили Мадояна и настигли его на парковке возле аэропорта, трижды выстрелив в него. Но криминальный авторитет выжил и после этого «залёг на дно».

Возможно, именно месть Мадояна и легла в основу убийства его старого врага [Камаряна]. Отметим, что и самого Рафика не раз обвиняли в двуличии и предательстве, обвиняя его в гибели нескольких членов армянской ОПГ, — отмечает «Московский Комсомолец».

Судя по тому, что следствие завело по факту вчерашнего происшествия в Хамовниках уголовное дело по первой части «убойной» 105-й статьи УК, это значит, что пока рассматривается версия именно «бытового», а не заказного убийства. В противном случае производство открыли бы по пункту «з» второй части той же статьи — в этом случае речь шла бы об умышленном лишении жизни «из корыстных побуждений или по найму». Будут ли силовики менять квалификацию и искать заказчиков — пока непонятно.

Впрочем, существует версия, согласно которой речь идёт не о заказе, а о мести. По данным близкого к силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», в 2021 году на Мадояна было совершено очередное неудачное покушение в Ереване, в результате которого погиб водитель криминального авторитета. Его братом якобы оказался Айрик Ервандян, который «поклялся отомстить» заказчику убийства. Последним он счёл Оганеса Камаряна.