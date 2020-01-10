https://static.news.ru/photo/6a5b1f86-33a2-11ea-ae3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В посёлке Берёзовка Красноярского края 25-летний мужчина в 2010 году надругался, задушил и залил в бетон свою 14-летнюю сестру по отцу. Следователи вернулись к этому делу спустя десять лет и раскрыли благодаря детектору лжи, на котором изверг выдал себя.

Изначально по факту исчезновения девочки возбудили дело о розыске и «спустили на тормозах», не расследуя. Однако, когда вернулись к нему через несколько лет, выяснилось, что последний, с кем она общалась, был брат.

Поехали к нему, а он задёргался. Да и вообще мутный тип, говорят в посёлке, наркоман, с неизлечимой болезнью, — пишет «КП Красноярск».

Детектор лжи и работа следователей всё расставили на свои места. Выяснилось, что мужчина в своём доме изнасиловал сестру, перемотал всё её тело скотчем так, что она задохнулась, вырыл в подполье яму, спрятал труп и залил бетоном. Потом в этом доме поселились его мать и сестра, а сам он женился и переехал.

Как писал NEWS.ru, школьница из Омска вместе со своим парнем зверски убила свою 43-летнюю мать, которая застала их в постели. Орудиями убийства стали нож и молоток. В результате проведённых следственных действий установлено, что к преступлению причастны 15-летняя дочь погибшей и 18-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.