Запущенные с космодрома Плесецк спутники вышли на орбиту

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Три спутника связи «Гонец-М», а также 19 малых аппаратов, которые стартовали на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк, были выведены на орбиту.

Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту блок космических аппаратов «Гонец-М» и 19 космических аппаратов попутной полезной нагрузки, — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Пуск ракеты с космодрома Плесецк был осуществлён в Архангельской области в 14:20 мск. «Фрегат» отделился от «Союза» через 10 минут после старта.

NEWS.ru писал, что в космосе резко возросло число обломков от российского «Фрегата», бак которого взорвался в мае 2020 года. Теперь на орбите летают 275 элементов космического мусора. Сразу после взрыва американские военные сообщали о 65 обломках бака.