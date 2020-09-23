В космосе резко возросло число обломков российского «Фрегата»

Количество обломков от взорвавшегося в космосе в мае 2020 года бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» увеличилось в четыре раза. Теперь на орбите в качестве космического мусора летают 275 элементов.
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Нынешние 275 элементов бака находятся на орбитах с минимальными высотами от 208 до 1642 км и максимальными — от 305 до 6113 км. Тороидальный блок баков, который отделился от «Фрегата-СБ» в июле 2011 года, в момент взрыва находился на орбите с минимальной высотой 427 км и максимальной — 3629 км.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Он назвал это нередким явлением и пояснил, что подобное часто происходит как с российскими, так и с американскими объектами. Обычно все такие ступени после прекращения работы и завершения выведения аппарата уводят на орбиту захоронения, пояснил Лисов.
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