В космосе резко возросло число обломков российского «Фрегата»

https://static.news.ru/photo/6d9e1abc-fe00-11ea-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Количество обломков от взорвавшегося в космосе в мае 2020 года бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» увеличилось в четыре раза. Теперь на орбите в качестве космического мусора летают 275 элементов.

Это следует из данных ВВС США, размещённых на специализированном сайте space-track.org. Сразу после взрыва американские военные сообщили о 65 обломках бака. Подтвердив факт разрушения, в Роскосмосе тогда заявили, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

Нынешние 275 элементов бака находятся на орбитах с минимальными высотами от 208 до 1642 км и максимальными — от 305 до 6113 км. Тороидальный блок баков, который отделился от «Фрегата-СБ» в июле 2011 года, в момент взрыва находился на орбите с минимальной высотой 427 км и максимальной — 3629 км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт в области космической техники Игорь Лисов прокомментировал ЧП на орбите, в ходе которого произошло разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Он назвал это нередким явлением и пояснил, что подобное часто происходит как с российскими, так и с американскими объектами. Обычно все такие ступени после прекращения работы и завершения выведения аппарата уводят на орбиту захоронения, пояснил Лисов.