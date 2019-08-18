Британская компания отказалась поставлять в Россию углеволокно для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» после покупки её американскими бизнесменами. Однако обойти санкции США Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ) помогли коллеги из Японии.
По словам замдиректора Физического института РАН Ларисы Лихачёвой, удалось достичь договорённости на поставку волокна с японской группой Sumitomo. НИИКАМ будет пропитывать материал связующим своей разработки, в результате чего получит полуфабрикат под названием препрег, из которого делают высокоточные панели.
Лихачёва отметила, что из-за санкций со стороны США проект потерял некоторые уникальные микросхемы. Тем не менее российские специалисты смогли найти им замену, передаёт
Ранее News.ru писал, что Россия не получала от США официальное письмо об отказе поставлять углеволокно для космической обсерватории «Спектр-М». Об этом сообщила Лихачёва.