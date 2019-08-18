https://static.news.ru/photo/95982634-c1a2-11e9-adf6-fa163e074e61_660.jpg Трубчатые элементы крупногабаритных самораскрываемых антенн Фото: niikam.ru

Британская компания отказалась поставлять в Россию углеволокно для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» после покупки её американскими бизнесменами. Однако обойти санкции США Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ) помогли коллеги из Японии.

По словам замдиректора Физического института РАН Ларисы Лихачёвой, удалось достичь договорённости на поставку волокна с японской группой Sumitomo. НИИКАМ будет пропитывать материал связующим своей разработки, в результате чего получит полуфабрикат под названием препрег, из которого делают высокоточные панели.

Лихачёва отметила, что из-за санкций со стороны США проект потерял некоторые уникальные микросхемы. Тем не менее российские специалисты смогли найти им замену, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Россия не получала от США официальное письмо об отказе поставлять углеволокно для космической обсерватории «Спектр-М». Об этом сообщила Лихачёва.