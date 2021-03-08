Возможности России в космосе вызвали обеспокоенность в США

https://static.news.ru/photo/fb59a944-8086-11eb-8955-96000091f725_660.jpg Фото: partha sarkar/Xinhua/Global Look Press

Командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения. По его словам, это угрозы сегодняшнего дня.

Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьёзная ... Как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности. Для уничтожения или повреждения с Земли или для нарушения нашей способности использовать спутники, — отметил офицер в беседе с New York Times.

Реймонд также сравнил один из российских спутников с матрёшкой. Он считает, что аппарат создан «для уничтожения американских спутников на околоземной орбите».

Ранее NEWS.ru сообщал, что генерал Джон Реймонд рассказал, чем может закончиться возможная война в космосе. По его словам, победителя в такой битве не будет. Американский военачальник назвал соперником США в космосе Россию. Он уверяет, что сейчас Россия якобы запускает свои спутники так, чтобы на орбите они находись как можно ближе к американским аппаратам.