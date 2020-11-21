Американский генерал назвал исход возможной войны в космосе

https://static.news.ru/photo/113e122c-2c6d-11eb-a028-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Командующий операциями Космических сил США генерал Джон Реймонд рассказал, чем может закончиться возможная война в космосе. По его словам, победителя в такой битве не будет.

Я не думаю, что кто-то победит в этой войне, — цитирует Реймонда ТАСС.

Американский военачальник назвал соперником США в космосе Россию. Он уверяет, что так было «с самого начала». Генерал подчеркнул, что сейчас Россия якобы запускает свои спутники так, чтобы на орбите они находись как можно ближе к американским аппаратам.

При этом Реймонд назвал задачей американских Космических сил сдерживание возможного конфликта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия остаётся единственной страной, способной уничтожить Соединённые Штаты ядерным ударом. Так считает начальник штаба сухопутных войск США Марк Милли. По его мнению, угроза со стороны России и Китая растёт с каждым днём. Он подчеркнул, что ситуация осложняется значительным ядерным потенциалом Москвы.