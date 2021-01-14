«Волшебные кадры»: космонавт снял на видео полярное сияние с борта МКС

https://static.news.ru/photo/ef7ae4f4-5669-11eb-8aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: kudsverchkov/instagram.com

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился в своём Instagram видео с полярным сиянием, снятым с борта Международной космической станции.

Как пояснил Кудь-Сверчков, полярное сияние возникает благодаря атомарному кислороду, который на высоте 80–150 км (на длине волны 557,7 нм) начинает светиться. Если присмотреться, то над зеленоватой волной света можно увидеть тёмно-красный ореол, являющийся свечением молекулярного азота и атомарного кислорода на высотах 150–400 км, то есть почти на высоте полёта МКС.

Также на кадрах видны светящиеся белые точки — спутники. Однако, пошутил космонавт, уфологи могут найти им иное объяснение.

Интернет-пользователей восхитило видео. Они назвали это зрелище «безумно-красивым», отметив, что оно кажется компьютерной графикой.

Как здорово! Спасибо за то, что делитесь такой красотой из первых рук, так сказать. Волшебные кадры, — написал один из подписчиков.

Другой признался, что завидует космонавтам, которые могут ежедневно любоваться такой красотой.

Как писал NEWS.ru, ранее Кудь-Сверчков обратился к специалистам Центра управления полётами (ЦУП) с просьбой поискать ему дополнительные комплекты белья.