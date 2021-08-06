Virgin Galactic начинает продавать билеты на суборбитальные полёты

Продажу билетов на путешествия в суборбитальное пространство впервые с 2018 года возобновляет компания Virgin Galactic. Начальная цена билета составит около $450 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе компании при публикации финансовой отчётности за второй квартал 2021 года.

В июле текущего года владелец компании, миллиардер Ричард Брэнсон лично испытал подобный полёт. После этого компания возобновила продажи билетов. Первый суборбитальный полёт на корабле Unity 23 запланирован на конец сентября. В настоящее время свою готовность совершить путешествие подтвердили около 60 человек.

Суборбитальный полёт разработанного фирмой Virgin Galactic космолёта Unity 22 стартовал в воскресенье, 11 июля, с космодрома в американском штате Нью-Мехико. Самолёт-носитель поднял его на высоту 15 километров, после чего корабль запустил собственный двигатель и поднялся до 80 километров. В эти минуты экипаж смог испытать состояние невесомости. Затем аппарат начал снижение и приземлился на космодроме.

Общее время полёта составило около 1 часа.