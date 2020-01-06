https://static.news.ru/photo/ac24b794-3143-11ea-9d25-fa163e074e61_660.jpg Телескоп James Webb Фото: Chris Gunn/NASA

Американский орбитальный телескоп готов к испытаниям. Главные этапы строительства James Webb завершены, однако ближайшие 15 месяцев его ждут тесты и проверки. Об этом сообщил представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эрик Смит.

По словам Смита, которые приводит научный портал Space.com, строительство орбитальной обсерватории практически завершено.

Таким образом, у нас есть телескоп James Webb, и нам предстоит убедиться в том, что он будет работать так, как мы планировали, — пояснил представитель NASA.

В 2020 году планируется испытать аппаратуру телескопа на устойчивость к шуму и вибрациям при запуске ракетой-носителем Ariane 5. До этого специалисты заменят некоторые части электронной аппаратуры, которая сработала некорректно во время предыдущих тестов.

Телескоп получил своё название в честь руководителя программы «Аполлон» Джеймса Уэбба. В 2021 году James Webb должен будет заменить космическую обсерваторию Hubble. Его предполагается вывести в точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии примерно 1,6 млн км от Земли.

На телескопе установят 6,5-метровое зеркало, состоящее из 18 секций. Каждая из них весит почти 40 кг и изготовлена из устойчивого к низким температурам бериллия. С помощью James Webb учёные планируют изучать древнейшие во Вселенной звёзды и галактики, появившиеся после Большого взрыва, а также искать планеты, на которых может жить человек.

Ранее ракета-носитель Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту 60 мини-аппаратов для развёртывания глобальной сети Интернет системы Starlink, писал NEWS.ru.