Учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль железа-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства в космосе.
Для исследования понадобилось 500 кг снега из Антарктиды. По словам учёных, на каждый квадратный сантиметр территории Антарктиды попадает примерно нанограмм железа-60, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал, что зампред правительства РФ Алексей Гордеев в приветственном слове участникам экспедиции, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды, заявил, что следующий год в России будет объявлен Годом Антарктиды.