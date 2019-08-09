https://static.news.ru/photo/854e8848-babf-11e9-97ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by Capital Pictures/CAP/PLF/Global Look Press

Учёные обнаружили в снегах Антарктиды космическую пыль железа-60 — очень редкого изотопа, который мог попасть на планету только из межзвёздного пространства в космосе.

Для исследования понадобилось 500 кг снега из Антарктиды. По словам учёных, на каждый квадратный сантиметр территории Антарктиды попадает примерно нанограмм железа-60, сообщает телеканал «360» .

Ранее News.ru писал, что зампред правительства РФ Алексей Гордеев в приветственном слове участникам экспедиции, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды, заявил, что следующий год в России будет объявлен Годом Антарктиды.