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Зампред правительства РФ Алексей Гордеев в приветственном слове участникам экспедиции, посвящённой 200-летию открытию Антарктиды, заявил, что следующий год в России будет объявлен Годом Антарктиды.

По поручению президента России в 2020 году в нашей стране проводится Год Антарктиды, — цитирует РИА Новости Гордеева.

К этому событию приурочена и кругосветная экспедиция учебно-парусного флота Росрыболовства. Поход начнётся в конце 2019 года, а закончится в 2020-м.

Как писал News.ru, три российских парусника: «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн» — отправятся в кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды. «Паллада» стартует из Владивостока, «Седов» — из Кронштадта, а «Крузенштерн» — из Калининграда. Знаковым событием станет встреча кораблей в Атлантике. В ходе кругосветки на борту будут проводиться фотовыставки знаковых для российской истории дат, встречи с представителями зарубежной общественности и соотечественниками, проживающими за границей.