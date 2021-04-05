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Космос

В России разрабатывают эскизы ракет для полётов к Марсу

14:56, 05 апреля 2021
Фото: Jin Liwang/XinHua/Global Look Press

В России ведётся разработка эскизных проектов сверхтяжёлых ракет, с помощью которых станут возможны дальние космические полёты, в том числе к Марсу. Об этом рассказал руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

Сейчас вовсю разрабатывается целая серия ракет-носителей «Ангара», создаются некие первоначальные эскизные проекты <...> ракет-носителей сверхтяжёлого класса — свыше 100 тонн и даже до 200 тонн. С их помощью можно будет осуществлять и полёты к Луне, и дальние полёты, в том числе на Марс, — цитирует его ТАСС.

По словам Соловьёва, создание подобных ракет «дело дорогое», поэтому в Роскосмосе рассматривают возможность реализации проекта совместно с другими странами, которые занимаются космическими исследованиями.

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