В России разрабатывают эскизы ракет для полётов к Марсу

https://static.news.ru/photo/7b987bb4-9606-11eb-96a6-96000091f725_660.jpgФото: Jin Liwang/XinHua/Global Look Press
В России ведётся разработка эскизных проектов сверхтяжёлых ракет, с помощью которых станут возможны дальние космические полёты, в том числе к Марсу. Об этом рассказал руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.
Сейчас вовсю разрабатывается целая серия ракет-носителей «Ангара», создаются некие первоначальные эскизные проекты <...> ракет-носителей сверхтяжёлого класса — свыше 100 тонн и даже до 200 тонн. С их помощью можно будет осуществлять и полёты к Луне, и дальние полёты, в том числе на Марс, — цитирует его ТАСС.
По словам Соловьёва, создание подобных ракет «дело дорогое», поэтому в Роскосмосе рассматривают возможность реализации проекта совместно с другими странами, которые занимаются космическими исследованиями.