В России разрабатывают эскизы ракет для полётов к Марсу

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США могут попасть в ловушку, если будут подписывать различные договоры по космосу с Россией и Китаем. Как пишет американское издание Foreign Policy, президент страны Джо Байден должен учитывать это и делать всё, чтобы избежать этой «космической ловушки».

По мнению авторов издания, Москва и Пекин работают над размещением на орбите оружия для борьбы со спутниками. При этом они пытаются добиться от США соглашений о запрете такого вооружения. В...