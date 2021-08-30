Почти 80% систем российского сегмента МКС оказались изношенными

Около 80% систем российского сегмента МКС оказались изношенными. Об этом РИА Новости заявил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьёв.

Около месяца назад состоялся Совет главных конструкторов, на котором на протяжении четырёх часов с детальными докладами выступали все главные конструкторы бортовых систем российского сегмента МКС, их оппоненты. По итогам встречи стало понятно, что около 80% бортовых систем российского сегмента выработали ресурс, — цитирует его агентство.

Соловьёв добавил, что в будущем могут начаться непоправимые отказы бортовых систем. При этом их разработчики за это уже никакой ответственности не понесут, она ляжет на эксплуатирующую организацию, то есть на РКК «Энергия».

Он отметил, что по этой причине после 2025 года потребуется замена основных бортовых систем станции.

Ранее президиум научно-технического совета главных конструкторов Роскосмоса поручил РКК «Энергия» провести анализ российского сегмента МКС и «принять необходимые организационно-технические меры» по поддержанию его работоспособности и безопасности во время создания орбитальной станции нового поколения. Кроме этого, решено разработать «сценарий завершения эксплуатации МКС».

Совет рекомендовал госкорпорации начать техническую проработку проектного облика новой орбитальной станции РОСС, предусмотрев разработку её эскизного проекта и включения этих работ в Федеральную космическую программу до 2025 года.

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции находится в работе.