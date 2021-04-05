В РФ ликвидируется компания, собиравшаяся заняться космическим туризмом

https://static.news.ru/photo/df468662-966d-11eb-b16c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Пушкин, генеральный директор российской частной компании «КосмоКурс», планировавшей построить в Нижегородской области космодром, заявил о её ликвидации.

Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении, — отметил он в беседе с РИА Новости.

Пушкин пояснил, что созданная в 2014 году компания столкнулась с непреодолимыми трудностями при согласовании требований к проекту космодрома с местными властями. Также оказалось невозможно получить от Минобороны необходимую нормативную документацию для проектирования суборбитальной ракеты для туристов.

После ликвидации «КосмоКурса» на улице могут оказаться 50 конструкторов ракетно-космической техники. Трудоустроить их в одной из своих структур сейчас пытаются в «Роскосмосе».

Нереализованными остались намерения «КосмоКурса» создать семиместный космический корабль и возвращаемую ракету, которую собирались запускать на орбиту до 115 раз за год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бюрократия стала причиной приостановки создания в Нижегородской области первого в РФ частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса для космического туризма. Об этом рассказал генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин. Ещё 4 апреля он заявлял, что проект только приостановлен.