В РАН выдвинули версию происхождения снятых с МКС объектов

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Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт, комментируя ролик космонавта Ивана Вагнера, на котором запечатлены неопознанные объекты, заявил, что это кадрах могут быть отблески иллюминатора МКС.

Ранее Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции, снял на видео пять неопознанных объектов, летящих в космосе. По его словам, он хотел снять полярное сияние над Антарктидой, однако позже заметил загадочные объекты.

Можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, — это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съёмка, — отметил эксперт.

Эйсмонт также предположил, что это тоже могут быть отблески, но уже от спутников Starlink Илона Маска.