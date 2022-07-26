В «Прогрессе» рассказали о степени готовности новой ракеты «Союз-5»

Фото: Роскосмос

Макеты ракет-носителей «Союз-2» и «Союз-5»

В России продолжается создание новой перспективной двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5». В июне этого года специалистами АО «ЦНИИмаш» и АО РКЦ «Прогресс» были успешно проведены статические испытания опытных образов бака горючего первой ступени стендового блока ракеты, сообщил «Газете.Ru» директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов. В настоящее время также завершается проектирование системы аварийной защиты двигателей.

В настоящий момент мы завершаем проектирование системы аварийной защиты двигателей РД171МВ, РД0124МС. Дочернее предприятие АО «РКЦ «Прогресс» — АО «НПО автоматики» (Екатеринбург) приступает к изготовлению опытных образцов и проведению автономных испытаний приборов, — рассказал Баранов.

Он также добавил, что впервые баки для «Союза-5» будут изготовлены из алюминиевого сплава 1580, что создаст прирост массы выводимой полезной нагрузки на орбиту до нескольких сотен килограммов при низкой стоимости производства. Еще одно новшество — бесплатформенный инерциальный блок (БИБ) на волоконно-оптических гироскопах, который обеспечит точную информацию о координатах ракеты, не позволяя носителю отклониться от заданного курса. Такой комплекс используется впервые на российском производстве.

Разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш»), которую планируют запустить в 2023 году, началась в 2016 году. Она должна заменить производимую на Украине ракету «Зенит».

В 2018 году Роскосмос заключил госконтракт с РКК «Энергия» на 61,2 млрд рублей на её создание и испытание. В рамках лётных испытаний, запланированных в 2023–2025 годах с космодрома Байконур, предполагается выполнить четыре пуска «Союза-5». Изготавливать ракету было поручено РКЦ «Прогресс».