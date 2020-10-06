В одном из модулей МКС сработал датчик дыма

https://static.news.ru/photo/94a79a56-07c0-11eb-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA Johnson/flickr.com

Срабатывание датчика дыма произошло в модуле «Заря» Международной космической станции (МКС). Об этом Центру управления полётами (ЦУП) доложил российский космонавт Анатолий Иванишин.

При этом дым в модуле отсутствовал и не было запаха гари. По итогам осмотра модуля космонавт вместе со специалистами ЦУП пришёл к выводу, что имело место ложное срабатывание датчика, сообщает ТАСС.

В конце сентября экипаж МКС сообщил об утечке воздуха в российском модуле «Звезда». В Роскосмосе заявили, что она не угрожает ни станции, ни находящимся на её борту людям. Предполагается, что утечка может происходить из отверстия или трещины размером 0,6–0,8 мм.

Как писал NEWS.ru, экипаж намерен искать место утечки с помощью плёнок и пластиковых пакетов. Космонавты откроют люк между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля «Звезда». Пакеты и плёнки будут прикреплены к отсеку скотчем. В месте негерметичности они должны «схлопнуться».