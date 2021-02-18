NASA перестало считать выполнимой задачу высадки на Луну в 2024 году

https://static.news.ru/photo/d3f8fd54-71f5-11eb-9d56-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Задача высадки на Луну американских астронавтов в 2024 году может перестать быть реалистичной из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил исполняющий обязанности главы NASA Стив Джурчик.

Планы высадки на Луне в 2024 году могут перестать быть реалистичными из-за распределения средств в последние два года, когда поступало недостаточно финансирования для приближения целей, поставленных на 2024 год. В связи с этим мы пересматриваем программу с точки зрения максимально эффективного ускорения, — цитирует Джурчика ресурс ArsTechnica.

Он отметил, что новая администрация Белого дома выступает за развитие программы высадки на Луну к 2024 году и намерена поддерживать её.

Как сообщал NEWS.ru, марсоход Perseverance прибудет на Красную планету 18 февраля. Там он займётся поиском следов внеземной жизни и возможностей для существования человека вне Земли. Perseverance станет пятым марсианским ровером NASA. До этого лишь половина всех попыток посадки на Марс оканчивались успешно.