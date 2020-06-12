В NASA назначили нового руководителя пилотируемой программы

https://static.news.ru/photo/f7a89a52-acf2-11ea-ae9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор NASA Джеймс Брайденстайн решил назначить своим новым заместителем руководителя программы коммерческих пилотируемых полётов Кэти Лидерс. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте организации.

Начиная с 2014 года Лидерс координировала усилия NASA по отправке астронавтов на космических кораблях, созданных частным сектором. Они завершились успешным полетом DEMO-2 из Центра космических полётов имени Кеннеди в штате Флорида 30 мая. Кэти — тот человек, который нам нужен для того, чтобы расширить экономическую активность в космосе в окололунном пространстве и достичь амбициозных целей, которые были перед нами поставлены, — цитирует сообщение ТАСС.

Предыдущий заместитель Даглас Ловерро ушёл со своей должности за неделю до запуска корабля Crew Dragon к МКС. По его словам, причиной стала ошибка, которую он совершил во время своей работы.

NEWS.ru информировал ранее, что из-за пандемии коронавируса NASA перевело своих работников на удалённую работу.