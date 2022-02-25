В космической отрасли оценили шанс разрыва сотрудничества РФ с США и ЕС

Соединённым Штатам невыгодно разрывать сотрудничество с Россией в космической отрасли, заявил научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев. Он также рассказал о крупном совместном проекте России и Европы «ЭкзоМарс», который находится на стадии завершения, пишет «360».

Есть два крупных проекта, которые мы ведём: МКС с США и «ЭкзоМарс» с Европой. МКС работает, «ЭкзоМарс» — близок завершению. Прерывать эти проекты сейчас никому не хочется, невыгодно. Если говорить о национальных космических агентствах, то они стараются избегать политики, — заверил Моисеев.

Сославшись на речь президента США Джо Байдена, Моисеев напомнил, что тот говорил о санкциях в адрес «неназванных предприятий». Также ограничения должны затронуть сферу экспорта ряда товаров в Россию, однако о космической отрасли лидер Штатов ничего не говорил, резюмировал эксперт.

Ранее представитель национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявил, что ведомство продолжает сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на ограничительные меры из-за ситуации с Украиной. По его словам, новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области.