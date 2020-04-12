В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»

В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
Об этом
Кристаллы будут выращивать для ИК-датчиков в условиях невесомости во вращающемся магнитном поле.
Модуль «Наука» будет способен вырабатывать кислород на шесть человек, а также регенерировать воду из урины. На модуле будет ещё один туалет, каюта для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.
Как писал NEWS.ru, накануне на МКС прибыл новый экипаж в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта США Криса Кэссиди. Предполагается, что они проведут на станции 196 суток. На МКС их встретили россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир, которые должны вернуться на Землю на корабле «Союз МС-15» 17 апреля.
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