В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»

https://static.news.ru/photo/8bc1988c-7cca-11ea-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».

Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко. Эксперимент предполагает создание кристаллов для новейших инфракрасных (ИК) датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки «Сфера».

Кристаллы будут выращивать для ИК-датчиков в условиях невесомости во вращающемся магнитном поле.

Модуль «Наука» будет способен вырабатывать кислород на шесть человек, а также регенерировать воду из урины. На модуле будет ещё один туалет, каюта для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Как писал NEWS.ru, накануне на МКС прибыл новый экипаж в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта США Криса Кэссиди. Предполагается, что они проведут на станции 196 суток. На МКС их встретили россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир, которые должны вернуться на Землю на корабле «Союз МС-15» 17 апреля.