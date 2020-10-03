Утечку воздуха на МКС решили искать с помощью пластиковых пакетов

https://static.news.ru/photo/57aa12ea-05a5-11eb-9702-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/roscosmos

Экипаж Международной космической станции (МКС) будет искать утечку воздуха в российском модуле «Звезда» с помощью плёнок и пластиковых пакетов. Об этом космонавтов попросил подмосковный Центр управления полётами.

Специалисты рекомендовали [искать место утечки] с помощью пластиковых плёнки и пакетов, — сказал специалист Центра управления полётами космонавту Анатолию Иванишину, сообщает сайт NASA.

Для этого космонавты откроют люк между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля «Звезда». Пакеты и плёнки будут закреплены к отсеку скотчем. В месте негерметичности они должны «схлопнуться».

Ранее космонавты пытались использовать для поиска утечки тонкие полоски из конфетти и пластика. Их развесили в «протекающем» отсеке, также они свободно плавали в нём.

NEWS.ru писал, что утечка может происходить из отверстия или трещины размером 0,6–0,8 мм. Такого мнения придерживается руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

Утечка воздуха была обнаружена 29 сентября. В Роскосмосе заявили, что она не угрожает станции и её экипажу.