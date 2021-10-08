Установлен точный возраст камней, собранных на Луне китайским зондом

Доставленный на Землю китайским зондом «Чанъэ-5» лунный грунт имеет возраст 1,96 млрд лет. К такому выводу пришла международная группа учёных, включая эксперта из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Брэдли Джоллиффа, пишет Science.

По словам учёных, проведя минеральный и химический состав, они установили возраст двух образцов базальтовых лав. По их мнению, 1,96 млрд лет — это относительно молодой возраст для таких вулканических пород. Эти данные свидетельствуют о том, что активный вулканизм на Луне сохранялся в течение длительного времени после её образования. При этом, за счёт чего поддерживалась эта активность, исследователи пока не знают. Известно, что в мантии Луны отсутствуют высокие концентрации выделяющих тепло элементов.

Специалисты также отметили, что возраст всех образцов вулканических пород, доставленных с Луны миссиями «Аполлон», оказался старше 3,1 млрд лет. Однако они предполагали, что на Луне могут быть и более молодые образования.

Все вулканические породы, собранные «Аполлонами», были старше трёх миллиардов лет, а самые молодые ударные кратеры, возраст которых был определён на основе анализа, моложе одного миллиарда. Таким образом, образцы «Чанъэ-5» заполняют критический пробел в два миллиарда лет, — отметил автор исследования Джоллифф.

Учёные надеются, что дальнейшее изучение этих образцов позволит определить хронологию образования ударных и прочих структур не только на Луне, но и на всех каменистых планетах внутренней зоны Солнечной системы.

Космический аппарат «Чанъэ-5» доставил на Землю 1731 грамм образцов лунного грунта 17 декабря 2020 года.

Китай стал третьей страной в мире, которой удалось доставить лунный грунт на Землю. Первыми это сделали США и СССР. В Государственном космическом управлении Китая уже назвали эту миссию самой сложной, а использовавшиеся технологии — самыми передовыми.