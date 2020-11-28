Учёный в США рассчитал стоимость Земли и других планет

https://static.news.ru/photo/d66e2c60-32cd-11eb-a33f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоимость Земли составляет около пяти квадриллионов долларов, а Венеры — один цент, считает ассистент профессора астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз Грег Лафлин.

Учёный разработал уникальную формулу расчёта стоимости планет. По его методике, стоимость основана на массе планеты, её температуре и способности поддерживать жизнь, пишет Daily Mail.

По оценке учёного, Земля стоит около пяти квадриллионов долларов и является самой дорогой из всех планет Солнечной системы, так как её способность поддерживать жизнь не вызывает сомнений.

Учёный оценил Марс в $16 тысяч, а холодную и безжизненную Венеру — всего в 1 цент. По мнению астрофизика, планета практически непригодна к развитию биологической жизни.

Всего он оценил около 1,2 тысячи планет, и большинство из них оказались недорогими из-за плохих условий для развития жизни. Лафлин сделал вывод о том, что стоимость пригодных для жизни планет должна быть не менее $80 тысяч.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре стало известно, что в Млечном Пути открыта новая планета размером с Землю. Неизвестное космическое тело было обнаружено не с помощью традиционного наблюдения, а благодаря методу микролинзирования.