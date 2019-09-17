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Межзвёздная комета C/2019 Q4, которую открыл российский астроном Геннадий Борисов, может быть близка по составу к кометам из Солнечной системы. Об этом сообщил учёный из Института астрофизики на Канарах Хавьер Ликандо.

Информация о его исследованиях опубликована на портале Space.com . Астрономы из канарского института изучали комету с 12 сентября. Проанализировав спектр небесного тела, они выяснили, что он схож со спектром некоторых тел Солнечной системы.

Ликандо считает, что кометы в других планетных системах могут быть похожими на кометы в нашей системе.

Они могут образоваться в результате процессов, аналогичных тем, которые привели к образованию комет из облака Оорта в нашей системе, — пояснил он.

Сейчас комета, открытая российским астрономом в посёлке Научный в Крыму, только подлетает к Солнцу. У учёных есть около года, чтобы исследовать это уникальное небесное тело.

Первая межзвёздная комета была открыта Геннадием Борисовым 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, ранее писал News.ru.