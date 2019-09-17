Межзвёздная комета C/2019 Q4, которую открыл российский астроном Геннадий Борисов, может быть близка по составу к кометам из Солнечной системы. Об этом сообщил учёный из Института астрофизики на Канарах Хавьер Ликандо.
Информация о его исследованиях опубликована на портале
Ликандо считает, что кометы в других планетных системах могут быть похожими на кометы в нашей системе.
Они могут образоваться в результате процессов, аналогичных тем, которые привели к образованию комет из облака Оорта в нашей системе, — пояснил он.
Сейчас комета, открытая российским астрономом в посёлке Научный в Крыму, только подлетает к Солнцу. У учёных есть около года, чтобы исследовать это уникальное небесное тело.
Первая межзвёздная комета была открыта Геннадием Борисовым 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, ранее писал News.ru.