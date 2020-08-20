Учёный РАН объяснил происхождение снятых Вагнером объектов в космосе

https://static.news.ru/photo/6219fec2-e2c6-11ea-9eb9-fa163e074e61_660.jpg Cпутник системы связи Starlink. Фото: spacex.com

Неизвестные объекты, которые российский космонавт Иван Вагнер снял на видео с МКС, не являются проявлениями инопланетных цивилизаций. Скорее всего, это спутники системы связи Starlink.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, все сразу предполагают, что эти объекты — проявления пришельцев. Однако версия о том, что летевшие в строгом порядке объекты являются спутниками Starlink, является наиболее вероятной, передаёт РИА Новости.

Это часть группировки, скорее всего, Илона Маска, — заявил он.

19 августа российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас работает на Международной космической станции, опубликовал в своём Twitter видео, на котором видны пять неизвестных объектов, летевших в космосе параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.

Когда мы видим спутники сбоку, если [можно] так сказать, то это выглядит странно — как столбик, который тянется от Земли куда-то наверх, — пояснил Эйсмонт.

По словам учёного, никакого подробного отчёта для госкорпорации «Роскосмос» об увиденном Вагнером явлении составляться не будет, так как такой задачи не ставилось.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт, комментируя ролик космонавта Ивана Вагнера, на котором запечатлены неопознанные объекты, заявил, что это на кадрах могут быть отблески иллюминатора МКС.