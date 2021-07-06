Учёные зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце с 2017 года

Учёные сообщили о самой мощной с 2017 года вспышке на Солнце. Как сообщает «Мир 24», в результате этого природного явления рентгеновские лучи попали в верхние слои атмосферы Земли и вызвали коротковолновое радиоизлучение над Атлантическим океаном.

По данным специалистов, Солнце перешло в активную фазу после 11-летнего периода затишья. Последний раз рекордной стала вспышка, получившая название Х28, в ноябре 2003 года.

Учёные отметили, что солнечное извержение, которое было зафиксировано 3 июля, классифицируется как Х1,5, где Х-класс обозначает одну из самых сильных вспышек. По их данным, для обитателей Земли солнечные вспышки не опасны, поскольку планету защищает магнитосфера, но они могут представлять угрозу для космических миссий.

Ранее эксперт Центра планетарной защиты Андрей Злобин связал падение метеоритов с появлением пятен на Солнце.