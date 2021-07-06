Учёные зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце с 2017 года

Учёные сообщили о самой мощной с 2017 года вспышке на Солнце. Как сообщает «Мир 24», в результате этого природного явления рентгеновские лучи попали в верхние слои атмосферы Земли и вызвали коротковолновое радиоизлучение над Атлантическим океаном.
По данным специалистов, Солнце перешло в активную фазу после 11-летнего периода затишья. Последний раз рекордной стала вспышка, получившая название Х28, в ноябре 2003 года.
Учёные отметили, что солнечное извержение, которое было
Ранее эксперт Центра планетарной защиты Андрей Злобин связал падение метеоритов с появлением пятен на Солнце.