Математик связал падение метеоритов с появлением пятен на Солнце

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Крупнейшие болиды столетия совпадают с периодами максимального пятнообразования на Солнце. Об этом «Новым известиям» рассказал эксперт Центра планетарной защиты, кандидат технических наук, математик Андрей Злобин.

Учёный составил диаграмму, на которой видно, что разрушительные болиды можно ожидать каждые 11 лет, когда наблюдается максимальное число солнечных пятен. Так, по его данным, появление пятен на Солнце совпало с падением таких метеоритов, как Тунгусский (1908), Бразильский (1930), Катавский (1941), Сихотэ-Алинский (1947), Витимский (2002) и Челябинский (2013).

Злобин считает, что агентство NASA, заявившее, что ближайшие 100 лет риска столкновения астероидов с Землёй нет, сильно недооценивает опасность. Статистика говорит об обратном — риск есть, и очень большой.

Каждые 11 лет очередной мегатонный «Тунгусский метеорит» может угодить в мегаполис с многомиллионным населением или в опасный промышленный объект и нанести непоправимый ущерб. То есть пятна на Солнце являются индикатором астероидной опасности, — отметил математик.

Он подчеркнул, что вероятность удара из космоса тем выше, чем больше пятен появляется на солнечном диске. Специалист также отметил, что шансов противостоять астероидной угрозе у человечества нет практически никаких — слишком мало внимания уделяется науке и технологиям противостояния космической опасности.

Ранее российские учёные выяснили вероятный состав Тунгусского метеорита и смоделировали его полёт сквозь атмосферу Земли. Они также смогли объяснить, чем были вызваны масштабные разрушения в месте его нахождения.