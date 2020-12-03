Учёные идентифицировали загадочный объект на орбите Земли

https://static.news.ru/photo/373e2382-3577-11eb-8df5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Connelley/University of Hawaii Institute for Astronomy/nasa.gov

Специалисты Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогли установить происхождение неизвестного объекта, вращающегося на орбите вокруг Земли.

Учёные проанализировали данные, полученные с помощью инфракрасного телескопа, установленного на Гавайских островах. В результате удалось выяснить, что неизвестный объект является ускорителем верхней ступени американской ракеты Centaur. Аппарат запустили в космос в 1966 году в рамках лунной миссии, которая оказалась неудачной. Результаты изучения объекта представлены на сайте NASA.

Планетолог Вишну Редди объяснил, что для идентификации объекта пришлось изучить спектральные данные от другого ракетного ускорителя Centaur, который уже много лет находится на околоземной орбите.

Загадочный объект, получивший название 2020 SO, астрономы обнаружили в сентябре, когда он приблизился к Земле на расстояние около 50 тысяч километров. Фрагмент ракеты останется на орбите Земли до марта 2021 года, а затем выйдет на орбиту Солнца, прогнозируют эксперты.

29 ноября около 16:00 по московскому времени учёные из Физического института РАН зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце, передавал NEWS.ru.