Трамп прибыл во Флориду для наблюдения за запуском SpaceX

https://static.news.ru/photo/930c0aec-a2ad-11ea-8a46-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Старт ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon будет наблюдать президент США Дональд Трамп, прибывший для этого на мыс Канаверал во Флориде.

Ракета-носитель должна вывести Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли на орбиту. Далее корабль отправится к Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Crew Dragon является модификацией грузового корабля Dragon, который уже совершает полёты к МКС, как грузовой. Кроме того, сам Crew Dragon уже пристыковывался к станции в автоматическом режиме.

Как писал NEWS.ru, Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, не смог отправиться 27 мая к Международной космической станции из-за погодных условий.