Трамп прибыл во Флориду для наблюдения за запуском SpaceX

Старт ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon будет наблюдать президент США Дональд Трамп, прибывший для этого на мыс Канаверал во Флориде.
Ракета-носитель должна вывести Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли на орбиту. Далее корабль отправится к Международной космической станции,
Отмечается, что Crew Dragon является модификацией грузового корабля Dragon, который уже совершает полёты к МКС, как грузовой. Кроме того, сам Crew Dragon уже пристыковывался к станции в автоматическом режиме.
Как писал NEWS.ru, Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, не смог отправиться 27 мая к Международной космической станции из-за погодных условий.
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