Темп утечки воздуха на МКС снизился после установки заплатки

https://static.news.ru/photo/955e6478-0f92-11eb-ad40-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

После того, как космонавты установили заплатку на трещину на международной космической станции, давление внутри станции всё равно продолжает падать, темп утечки воздуха снизился. Об этом космонавт Анатолий Иванишин доложил Центру управления полётами.

Трансляция переговоров ведётся на сайте NASA.

Давление продолжает падать, хотя темп падения уменьшился, — заявил Иванишин.

Космонавты считают, что необходимо использовать более надёжную заплатку, такую какие используют партнёры.

Мы можем поговорить с ними. Потому что сейчас заплатка не так эффективна, — говорится в переговорах.

В Центре управления полётами заявили, что рассмотрят различные варианты решения проблемы. Космонавтов попросили не спешить с дальнейшими действиями.

Ранее космонавты сумели обнаружить утечку в российском сегменте станции с помощью пакетика чая. Они наблюдали за его движением в условиях невесомости, чтобы определить куда движется воздух.

NEWS.ru писал, что в российском модуле «Звезда», где была утечка, сломался туалет. Теперь россиянам приходится «тревожить» соседа.