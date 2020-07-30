США отправили на Марс крупнейший в мире планетоход

https://static.news.ru/photo/916e5360-d260-11ea-aef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/nasa_vk

США отправили к Марсу свой пятый по счёту и самый большой в мире планетоход под названием Perseverance («Настойчивость»). Его размеры составляют 3 × 2,7 метра, а вес превышает тонну.

Ракета-носитель Atlas V, которая доставит марсоход на Красную планету, стартовала с мыса Канаверал 30 июля в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 мск). Предполагается, что планетоход совершит посадку в кратере Езеро на Марсе в феврале 2021 года.

Этот регион был выбран на основе данных со спутников, согласно которым ранее там была дельта реки и могли сохраниться следы жизни. Аппарат будет искать её признаки, а также собирать образцы марсианской породы. Для этих целей он оснащён видеокамерами, роботизированной рукой, инструментами для химического и минералогического анализа почвы, рентгеновский и ультрафиолетовым спектрометрами. Кроме того, марсоход оборудован установкой для выработки кислорода из диоксида углерода и датчиками для метеонаблюдений.

Вместе с марсоходом на Красную планету будет доставлен вертолёт Ingenuity («Изобретательность»). Он способен зависать в воздухе на полминуты для фотографирования местности, сообщает NASA.

Ранее NEWS.ru писал, что ОАЭ отправили к Марсу свой первый зонд. Он должен достигнуть Красной планеты в 2021 году, к 50-летию основания государства. Аппарат будет заниматься исследованиями марсианской атмосферы и климата.