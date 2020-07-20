ОАЭ отправили первый зонд к Марсу

https://static.news.ru/photo/abed37b2-ca11-11ea-bc98-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» («Надежда»), созданным инженерами ОАЭ, стартовала с японского острова Танэгасима. Запуск миссии к Марсу прошёл в назначенное время — 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ (00:58 мск).

Старт миссии дважды откладывался из-за непогоды — в Японии больше недели шли ливни, сообщает ТАСС.

Отмечается, что зонд для изучения марсианской атмосферы и климата должен достигнуть Красной планеты в 2021 году, к 50-летнему юбилею основания ОАЭ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на финишную прямую вышла подготовка первой китайской миссии по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу»). На стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Хайнань 17 июля в вертикальном положении доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход — 5»). Китайский зонд уже находится на космодроме. Запуск «Чанчжэн-5» планируется на 23 июля.