https://static.news.ru/photo/a759e058-bf75-11e9-92a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: esa.int

Запуск совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 перенесён на период с 26 июля по 13 августа 2020 года из-за неудачных испытаний парашютной системы.

Тестирование началось в Швеции 5 августа. Вскоре в куполе основного 35-метрового парашюта обнаружились повреждения, в результате чего испытательный модуль снижался только на вытяжном.

Доработку парашюта предполагается завершить к концу 2019 года. После чего будет проведена ещё серия испытаний, сообщается на сайте Роскосмоса.

Ранее глава корпорации Дмитрий Рогозин анонсировал старт миссии к Красной планете 25 июля 2020 года.

В начале 2019 года Европейское космическое агентство испытало навигационную систему марсохода, который будет использован в ходе миссии ExoMars-2020. Как писал News.ru, аппарат создаёт рельефную цифровую карту местности и рассчитывает по ней оптимальный маршрут до цели.