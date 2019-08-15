Запуск совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 перенесён на период с 26 июля по 13 августа 2020 года из-за неудачных испытаний парашютной системы.
Тестирование началось в Швеции 5 августа. Вскоре в куполе основного 35-метрового парашюта обнаружились повреждения, в результате чего испытательный модуль снижался только на вытяжном.
Доработку парашюта предполагается завершить к концу 2019 года. После чего будет проведена ещё серия испытаний, сообщается на
Ранее глава корпорации Дмитрий Рогозин анонсировал старт миссии к Красной планете 25 июля 2020 года.
В начале 2019 года Европейское космическое агентство испытало навигационную систему марсохода, который будет использован в ходе миссии ExoMars-2020. Как писал News.ru, аппарат создаёт рельефную цифровую карту местности и рассчитывает по ней оптимальный маршрут до цели.