Спутники SpaceX могут использоваться в военных целях

https://static.news.ru/photo/2c174d58-9793-11ea-a345-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединённых Штатов, считают в Popular Mechanics.

Как сообщает Lenta.ru, программа Пентагона предусматривает развёртывание большого количества дешёвых спутников, способных заменить друг друга и быть использованными для целенаведения высокоточного оружия. Сейчас этим занимаются дорогие одиночные аппараты.

Огромное количество спутников обеспечивает быструю передачу данных через ближайший спутник, и если один спутник выходит из строя, другие могут восполнить пробел, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в рамках проекта Blackjack предполагается размещение на гражданских космических аппаратах военной нагрузки. Первые спутники, созданные исключительно в рамках программы, должны быть запущены в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, частная космическая компания SpaceX вывела на орбиту очередные 60 аппаратов системы Starlink — глобальной сети спутникового Интернета, которая должна покрыть всю планету.