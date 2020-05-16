Спутники SpaceX могут использоваться в военных целях

Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединённых Штатов, считают в Popular Mechanics.
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Огромное количество спутников обеспечивает быструю передачу данных через ближайший спутник, и если один спутник выходит из строя, другие могут восполнить пробел, — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в рамках проекта Blackjack предполагается размещение на гражданских космических аппаратах военной нагрузки. Первые спутники, созданные исключительно в рамках программы, должны быть запущены в 2021 году.
Как писал NEWS.ru, частная космическая компания SpaceX вывела на орбиту очередные 60 аппаратов системы Starlink — глобальной сети спутникового Интернета, которая должна покрыть всю планету.
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