https://static.news.ru/photo/a06d1dd8-c3fc-11e9-9db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)

Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Земли.

Об этом сообщается на сайте Управления. По его данным, главное отличие новой планеты от Земли — отсутствие атмосферы. Её назвали LHS 384. Планета расположена на расстоянии в 48,6 светового года от Земли. LHS 384 обращается вокруг звезды, которая относится к спектральному классу М или красным карликам. Радиус планеты составляет 1,3 от радиуса Земли.

По данным учёных, «днём» температура на планете составляет до 770 градусов Цельсия. При этом разница между «дневной» и «ночной» температурами очень высока. По мнению специалистов, это обусловлено полным отсутствием атмосферы, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что чёрная дыра колоссальных размеров обнаружена в галактике Holm 15A, которая расположена в 700 млн световых лет от Земли. Это самый большой такой объект во Вселенной, открытый учёными.