Российский специалист назвал свою версию утечки воздуха на МКС

https://static.news.ru/photo/6e6bdf20-017e-11eb-ae9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) может происходить во время включения служебной аппаратуры США. Такое предположение выдвинул осведомлённый источник в Главной оперативной группе управления российского сегмента МКС.

Делать какие-либо выводы о месте утечки и объёме утечки преждевременно и некорректно в связи с тем, что контроль давления в американском сегменте проходил при выключенной служебной аппаратуре и аппаратуре полезной нагрузки. Утечка может возникать при включении этой аппаратуры, — заявил ТАСС источник.

Сейчас на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт США Кристофер Кэссиди.

Как писал NEWS.ru, специалист хьюстонского центра управления полётом сообщил командиру МКС Кристоферу Кэссиди, что в американской части станции утечка воздуха не обнаружена. На два дня весь экипаж МКС был изолирован в российском сегменте для проведения проверки по поиску утечки.

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована год назад. Месяц назад её скорость выросла в два раза — с 270 до 540 гр в сутки. Для поиска места утечки были закрыты все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня экипаж находился в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли. В сентябре темп утечки увеличился до 1,4 кг в сутки, поэтому потребовалась повторная изоляция экипажа.