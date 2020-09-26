В американском сегменте МКС не обнаружили утечку воздуха

https://static.news.ru/photo/fc0c0ae4-0179-11eb-99c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Pres

Специалист хьюстонского центра управления полётом сообщил командиру Международной космической станции (МКС) Кристоферу Кэссиди, что в американской части станции утечка воздуха не обнаружена. Ранее на два дня весь экипаж МКС был изолирован в российском сегменте для проведения работ по поиску этой утечки.

Американский сегмент выглядит хорошо, — цитирует РИА Новости специалиста хьюстонского центра.

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована в 2019 году. Месяц назад её скорость выросла в два раза — с 270 до 540 граммов в сутки. Тогда были закрыты все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности, четыре дня экипаж находился в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая в настоящее время не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли. В сентябре темп утечки увеличился до 1,4 кг в сутки, поэтому потребовалась повторная изоляция экипажа.

Сейчас на станции находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт США Кристофер Кэссиди.

Как писал NEWS.ru, США намерены доставить на МКС туалет собственного производства, который по своим характеристикам превосходит российский аналог. В настоящее время на МКС установлены два туалета. Изначально санузел был только в российском модуле «Звезда», в 2007 году по заказу NASA Россия разработала туалет для модуля Tranquility американского сегмента станции. За санузел США заплатили $19 млн. В будущем ещё один российский туалет появится в новом модуле «Наука», запуск которого предполагается в 2021 году.