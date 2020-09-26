У экипажей новой российской орбитальной станции может появиться оружие

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Экипажам новой российской орбитальной станции в будущем могут выдать огнестрельное оружие. Так считает космонавт Олег Артемьев.

Артемьев отметил, что когда-то у космонавтов было оружие в НАЗ (носимом аварийном запасе) — пистолет с прикладом-мачете, сейчас оружия нет, поскольку в космосе оно теперь под запретом.

Может быть, когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернётся, — отметил Артемьев на видео, размещённом на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

Ранее у космонавтов до 2006 года в НАЗ всегда имелось оружие. Со времён Юрия Гагарина до 1986 года это был пистолет Макарова, а с 1986 до 2006 года — специальный трёхствольный пистолет ТП-82, разработанный после аварийной посадки космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. Тогда им пришлось два дня прожить в заснеженной тайге среди диких животных. С 2007 года космонавты летают на орбиту без огнестрельного оружия.

Накануне в Роскосмосе сообщили, что сейчас вновь рассматривается вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Кроме того, глава корпорации Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия намерена создать новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года.

Ранее NEWS.ru писал, что США намерены доставить на МКС туалет собственного производства, который по своим характеристикам превосходит российский аналог.

В настоящее время на МКС установлены два туалета. Изначально санузел был только в российском модуле «Звезда», в 2007 году по заказу NASA Россия разработала туалет для модуля Tranquility американского сегмента станции. За санузел США заплатили $19 млн. В будущем ещё один российский туалет появится в новом модуле «Наука», запуск которого предполагается в 2021 году.