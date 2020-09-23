США доставят на МКС свой туалет

США намерены доставить на Международную комическую станцию (МКС) туалет собственного производства, который по своим характеристикам превосходит российский аналог.
В настоящее время на МКС установлены два туалета. Изначально санузел был только в российском модуле «Звезда», в 2007 году по заказу NASA Россия разработала туалет для модуля Tranquility американского сегмента станции. За санузел США заплатили $19 млн. В будущем ещё один российский туалет появится в новом модуле «Наука», запуск которого предполагается в 2021 году.
Новый туалет NASA UWMS (Universal Waste Management System) был разработан «с учётом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования». Его конструкция на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский образец. Он будет установлен в американском модуле Tranquility.
Санузел прибудет на МКС 3 октября на американском грузовом корабле Cygnus. Его запуск ракетой-носителем Antares запланирован в ночь на 30 сентября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния),
Ранее NEWS.ru писал, что украинская аппаратура на новом российском модуле «Наука», запуск которого на Международную космическую станцию (МКС) планируется в апреле следующего года, была заменена на российскую. Эшелон с оборудованием уже прибыл на Байконур, предстартовая подготовка модуля займёт девять месяцев. На орбиту его выведет ракета-носитель «Протон-М».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен