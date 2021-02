SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

https://static.news.ru/photo/5cde102e-66bf-11eb-9f88-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

В четверг состоялся успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, который вывел на орбиту группу из 60 микроспутников Starlink. Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 01:19 по местному времени (09:19 по Москве).

Первая ступень ракеты-носителя, предназначенная для многоразовых пусков и использовавшаяся уже в четвёртый раз успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, сообщает ТАСС.

SpaceX планировала провести второй пуск ракеты с ещё одной группой спутников 4 февраля, однако запуск был перенесён на 5 февраля. Ракета стартует в пятницу в 13:14 по московскому времени.

Спутники Starlink предназначены для обеспечения доступа в интернет. Затраты на вывод около 11 тысяч малых космических аппаратов на околоземную орбиту оценивается в $10 млрд. Первые спутники Starlink были выведены на орбиту в мае 2016 года.

2 февраля NEWS.ru сообщал, что прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался при приземлении во время испытаний. Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. Прототип заходил на посадку не вертикально и взорвался после касания асфальтированной площадки. Предыдущие испытания Starship в декабре прошлого года также закончились взрывом ракеты во время приземления.