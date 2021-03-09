SpaceX достался контракт Пентагона на $159 млн

https://static.news.ru/photo/7c279674-814c-11eb-bd32-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Linn/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/Global Look Press

Министерство обороны США заплатит компании SpaceX более $159 млн за запуск до конца 2023 финансового года двух аппаратов для вооружённых сил страны.

Также Пентагон заключил контракт стоимостью более $224 млн со своим постоянным партнёром, компанией United Launch Alliance. Она тоже должна будет отправить в космос два военных спутника, сообщают в американском минобороны.

SpaceX уже получила госконтракт Пентагона. В октябре 2020 года компания за $149 млн должна была начать разработку спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами, позволяющими следить за запусками ракет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к концу 2021 года американская компания SpaceX может запустить ракету Falcon 9, на борту которой будет находиться экипаж из гражданских лиц. Запуск будет произведён в рамках программы Inspiration 4. Это первая полностью коммерческая миссия астронавтов на орбиту. Экипаж пробудет в космосе несколько дней.